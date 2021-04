Banchi a rotelle: spesi 93,4 euro invece di 75 ciascuno, ANAC invia atti alla Magistratura contabile. Sasso, arredi bizzarri e inefficaci (Di domenica 11 aprile 2021) L'Autorità non ipotizza violazioni, ma rinvia gli atti alla Magistratura contabile perché il prezzo medio per ogni arredo è stato maggiore del previsto: 93,4 euro invece di 75. L'acquisto era stato uno dei punti forti di Arcuri per far ripartire la scuola in sicurezza L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 aprile 2021) L'Autorità non ipotizza violazioni, ma rgliperché il prezzo medio per ogni arredo è stato maggiore del previsto: 93,4di 75. L'acquisto era stato uno dei punti forti di Arcuri per far ripartire la scuola in sicurezza L'articolo .

