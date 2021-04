Eleonora Daniele pronta a battezzare la figlia e svela il nome della madrina (Di sabato 10 aprile 2021) Nella puntata di “Canzone Segreta”, Eleonora Daniele ha annunciato che è pronta a battezzare la figlia e ha svelato il nome della madrina Nel programma “Canzone segreta” condotto da Serena Rossi, Eleonora Daniele ha annunciato che ha deciso di battezzare la bambina. Il Battesimo, infatti, avrebbe dovuto tenersi in autunno ma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covdi19, Eleonora Daniele ha dovuto posticipare l’evento. È un momento molto importante per la figlia Carlotta dato che riceverà il suo primo sacramento. La presentatrice è molto credente e ci tiene particolarmente. Il Battesimo avverrà a maggio, quindi fra non molto. Il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 aprile 2021) Nella puntata di “Canzone Segreta”,ha annunciato che èlae hato ilNel programma “Canzone segreta” condotto da Serena Rossi,ha annunciato che ha deciso dila bambina. Il Battesimo, infatti, avrebbe dovuto tenersi in autunno ma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covdi19,ha dovuto posticipare l’evento. È un momento molto importante per laCarlotta dato che riceverà il suo primo sacramento. La presentatrice è molto credente e ci tiene particolarmente. Il Battesimo avverrà a maggio, quindi fra non molto. Il ...

