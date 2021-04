Mafia | Messina | in manette anche candidato Comunali | ' 10 mila euro per sostegno dai boss'

(Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - C'èunal Consiglio comunale di, non eletto nel 2018, tra gli arrestati della maxi operazione coordinata dalla Dda diche all'alba di oggi ha portato all'emissione di 33 misure cautelari. Inè finito Natalino Summa, 52 anni, che nella primavera del 2018 si eraal consiglio comunale nella città dello Stretto. Ma il 10 giugno 2018 non fu eletto. L'uomo è accusato di voto di scambio. Secondo l'accusa Summa, sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe pagato dieciper ilelettorale del clan Sparacio. Le indagini tecniche degli investigatori peloritani hanno consentito "di captare alcune inequivoche conversazioni", inerenti proprio la prova ...

7.48,colpo a clan messinesi,33 misure, estorsioni e droga a: 33 gli arresti eseguiti nella notte da Carabinieri, GdF e Polizia nell'ambito dell'operazione "Provinciale". I reati: associazione di tipo mafioso, estorsione,...... " è il risultato di autonome e convergenti indagini del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di, del Gico del Comando Provinciale della Guardia di Finanza die ...Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - C'è anche un candidato al Consiglio comunale di Messina, non eletto nel 2018, tra gli arrestati della maxi operazione coordinata dalla Dda di Messina che all'alba di oggi ...Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Dopo avere trascorso tredici anni in carcere, al 41 bis, Giovanni Lo Duca è tornato in libertà e avrebbe ripreso il comando nella zona di Messina. E' quanto emerge ...