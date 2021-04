Coronavirus, dati in salita: 'Palermo vicina alla soglia che fa scattare la zona rossa' (Di domenica 4 aprile 2021) Coronavirus, in Sicilia 1.014 nuovi positivi: 14 i morti, salgono leggermente i ricoveri 3 aprile 2021 VIDEO - Orlando insiste: 'Situazione preoccupante, i dati non ci lasciano tranquilli' 4 aprile ... Leggi su palermotoday (Di domenica 4 aprile 2021), in Sicilia 1.014 nuovi positivi: 14 i morti, salgono leggermente i ricoveri 3 aprile 2021 VIDEO - Orlando insiste: 'Situazione preoccupante, inon ci lasciano tranquilli' 4 aprile ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - SkyTG24 : Per la prima volta l'#OMS ha criticato pubblicamente Pechino per i dati condivisi sul #coronavirus ?? - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #coronavirus: 2 decessi, 169 nuovi contagi, 104.146 vaccinazioni e 84 guariti in più sono i dati del bollettino del gi… - ProvinciaTrento : #coronavirus: 2 decessi, 169 nuovi contagi, 104.146 vaccinazioni e 84 guariti in più sono i dati del bollettino del… -