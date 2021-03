Milano-Cortina 2026, Futura è il logo delle Olimpiadi Invernali (Di martedì 30 marzo 2021) Il simbolo ha ricevuto la maggioranza dei consensi e ha battuto Dado: sarà il logo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Sarà il simbolo “Futura” il logo di Milano-Cortina 2026. E’ stato annunciato e presentato oggi in diretta al Salone del Coni e dalla Torre Isozaki di Milano, sede della Fondazione Milano-Cortina 2026. Annuncio storico perché è la prima volta che un logo viene scelto dopo una votazione popolare online. L’emblema ufficiale delle Olimpiadi Invernali in Italia è stato scelto in totale da 871.566 votanti provenienti dalla ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Il simbolo ha ricevuto la maggioranza dei consensi e ha battuto Dado: sarà ildiSarà il simbolo “” ildi. E’ stato annunciato e presentato oggi in diretta al Salone del Coni e dalla Torre Isozaki di, sede della Fondazione. Annuncio storico perché è la prima volta che unviene scelto dopo una votazione popolare online. L’emblema ufficialein Italia è stato scelto in totale da 871.566 votanti provenienti dalla ...

