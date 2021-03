Milan, allarme Ibrahimovic: si ferma con la Svezia. Le condizioni (Di martedì 30 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha lasciato anzitempo l’allenamento con la Svezia insieme al medico della Nazionale È durato solo 15 minuti l’ultimo allenamento di Zlatan Ibrahimovic con la Svezia. L’attaccante del Milan, come riporta Expressen, ha abbandonato anzitempo la seduta di questa mattina con accanto il medico della nazionale scandinava. GUARDA SU SAMP NEWS 24 IL VIDEO DELL’USCITA DAL CAMPO DI IBRA Le condizioni dell’attaccante rossonero saranno valutate nelle prossime ore per capire se si è trattato di uno stop precauzionale o di un vero e proprio problema fisico. La Svezia e il Milan sono in ansia in attesa di capire l’entità del problema in vista delle rispettive sfide contro Estonia e Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Zlatanha lasciato anzitempo l’allenamento con lainsieme al medico della Nazionale È durato solo 15 minuti l’ultimo allenamento di Zlatancon la. L’attaccante del, come riporta Expressen, ha abbandonato anzitempo la seduta di questa mattina con accanto il medico della nazionale scandinava. GUARDA SU SAMP NEWS 24 IL VIDEO DELL’USCITA DAL CAMPO DI IBRA Ledell’attaccante rossonero saranno valutate nelle prossime ore per capire se si è trattato di uno stop precauzionale o di un vero e proprio problema fisico. Lae ilsono in ansia in attesa di capire l’entità del problema in vista delle rispettive sfide contro Estonia e Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

