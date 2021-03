Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice (Di martedì 23 marzo 2021) Drastica decisione del giudice di Belluno, Anna Travia che respinge le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari. Questi ultimi avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. “Se non c’è stata vaccinazione non ci può essere lo stipendio”, ha dichiarato in tribunale. Covid: la decisione del giudice I dieci operatori sanitari, come riporta il Corriere del Veneto, erano dipendenti di due case di riposo del Bellunese. All’indomani del rifiuto erano stati messi in ferie forzate dalla direzione della RSA e sottoposti alla visita del medico del lavoro. Il medico aveva dichiarato i sanitari “inidonei al servizio”, permettendo così che venissero allontanati dalle loro attività. Gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Drasticadeldi Belluno, Anna Travia che respinge le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari. Questi ultimi avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. “Se non c’è stata vaccinazione non ci può essere lo”, ha dichiarato in tribunale.: ladelI dieci operatori sanitari, come riporta il Corriere del Veneto, erano dipendenti di due case di riposo del Bellunese. All’indomani del rifiuto erano stati messi in ferie forzate dalla direzione della RSA e sottoposti alla visita del medico del lavoro. Il medico aveva dichiarato i sanitari “inidonei al servizio”, permettendo così che venissero allontanati dalle loro attività. Gli ...

