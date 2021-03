Gimbe vede segni di rallentamento del contagio ma avverte...

Advertising

M_Armellini : @RobiVil @Cartabellotta @GIMBE E infatti non ha capito il loro senso di 'ottimismo'. Si vede che non li legge molto ed è un peccato - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Piccoli segnali di rallentamento del trend dei contagi. Si vede l’inizio degli effetti… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Piccoli segnali di rallentamento del trend dei contagi. Si vede l’inizio degli effetti… - Italia_Notizie : Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Piccoli segnali di rallentamento del trend dei contagi. Si vede l’inizio degli effet… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Piccoli segnali di rallentamento del trend dei contagi. Si vede l’inizio degli effetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe vede

Il Fatto Quotidiano

Nonostante questo però la situazione resta altamente critica dato l'elevato numero di contagi e ricoveri ospedalieri, infattiavvisa che "siamo ancora in piena terza ondata" Nino Cartabellotta ......7%, ma la situazione chiaramentesignificative differenze tra regione e regione. Secondo i dati della Fondazione, in testa troviamo la Provincia autonoma di Bolzano , con il 38% degli over ...La fondazione che monitora il contagio da Covid nel nostro Paese avvisa che non si è ancora raggiunto il picco e che il contagio corre a diverse velocità tra le regioni ...Firenze, 22 marzo 2021 - Sono 1140 i nuovi casi di coronavirus in Toscana lunedì 22 marzo. I nuovi contagi sono emersi su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Il tasso dei ...