Mafia | Molteni | ' tolleranza zero su criminalità | cultura legalità si insegni a scuola'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Molteni

Metro

...tra la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il sottosegretario leghista Nicola, tra ... dove sono stati celebrati i più importanti processi didel catanese, Matteo Salvini, non ha ......tra la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il sottosegretario leghista Nicola, tra ... dove sono stati celebrati i più importanti processi didel catanese, Matteo Salvini, non ha ...Così il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, intervenendo all'evento 'No Mafia Cantù'. "Ho molto apprezzato l'iniziativa del Comune di Cantù di coinvolgere gli alunni delle classi delle scuole ...Da Cantù ai paesi, tutti uniti per dire no alle mafie. Domenica alle 10.30, per la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la Consulta permanent ...