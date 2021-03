Milan-Manchester United, Pioli: “Servirà personalità. Ibrahimovic o Cavani? Ecco chi preferisco” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parola a Stefano Pioli.Milan-Manchester United, Kjaer: “Eliminare i Red Devils sarebbe importante. Cavani? Con me a Palermo, so tutto di lui”Manca sempre meno a Milan-Manchester United. Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League sarà, di certo, un banco di prova importante per la franchigia rossonera reduce dalla debacle interna contro il Napoli di Rino Gattuso. Il coach della compagine Milanese, Stefano Pioli, si è così espresso circa l'imminente impegno europeo nel corso della rituale conferenza stampa pre match.Milan, post contro l’arbitro Pasqua: la Procura Figc indaga su Theo Hernandez. I dettagli"Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere. Il risultato domani è ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parola a Stefano, Kjaer: “Eliminare i Red Devils sarebbe importante.? Con me a Palermo, so tutto di lui”Manca sempre meno a. Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League sarà, di certo, un banco di prova importante per la franchigia rossonera reduce dalla debacle interna contro il Napoli di Rino Gattuso. Il coach della compagineese, Stefano, si è così espresso circa l'imminente impegno europeo nel corso della rituale conferenza stampa pre match., post contro l’arbitro Pasqua: la Procura Figc indaga su Theo Hernandez. I dettagli"Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere. Il risultato domani è ...

