Dpcm, cabina di regia riunita per discutere la nuova stretta. Emiliano: “Pronte restrizioni in Puglia”. Piemonte, i medici: “Serve zona rossa” (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ stata convocata per le 17 a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo, riunita per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che ha chiesto chiusure nei weekend come a Natale, più restrizioni nelle Regioni gialle e zone rosse modello Codogno. Le valutazioni saranno poi condivise domani con le Regioni, in vista di un probabile nuovo Dpcm che però dovrebbe arrivare prima del fine settimana, vista la crescita dei contagi e soprattutto l’aumento dei ricoverati e in particolare degli ingressi in terapia intensiva. Al vertice, a cui partecipano 7 ministri, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il direttore del Css Franco Locatelli, è presente anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In attesa di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ stata convocata per le 17 a Palazzo Chigi ladidel governo,per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che ha chiesto chiusure nei weekend come a Natale, piùnelle Regioni gialle e zone rosse modello Codogno. Le valutazioni saranno poi condivise domani con le Regioni, in vista di un probabile nuovoche però dovrebbe arrivare prima del fine settimana, vista la crescita dei contagi e soprattutto l’aumento dei ricoverati e in particolare degli ingressi in terapia intensiva. Al vertice, a cui partecipano 7 ministri, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il direttore del Css Franco Locatelli, è presente anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In attesa di un ...

