Milano, bambina di 2 anni trovata morta in casa: madre accusata di omicidio (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano bambina morta in casa. La bimba aveva solo due anni i carabinieri, entrati da una finestra dopo una chiamata di allarme del padre della piccola, hanno trovato il corpo della piccola. All’arrivo dei soccorritori accanto alla bimba c’era la madre, una donna di 41 anni, con ferite alle braccia e priva di sensi. Milano bambina morta in casa: dinamica della vicenda Secondo quanto raccontato dall’ex marito ai carabinieri, la donna ha chiamato l’uomo al telefono e riferito testualmente che la figlia “non esisteva più”. L’uomo ha quindi subito chiamato le forze dell’ordine che si sono prontamente recate a casa dell’ex moglie. I carabinieri sono così giunti in via Mameli, dove hanno ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021)in. La bimba aveva solo duei carabinieri, entrati da una finestra dopo una chiamata di allarme del padre della piccola, hanno trovato il corpo della piccola. All’arrivo dei soccorritori accanto alla bimba c’era la, una donna di 41, con ferite alle braccia e priva di sensi.in: dinamica della vicenda Secondo quanto raccontato dall’ex marito ai carabinieri, la donna ha chiamato l’uomo al telefono e riferito testualmente che la figlia “non esisteva più”. L’uomo ha quindi subito chiamato le forze dell’ordine che si sono prontamente recate adell’ex moglie. I carabinieri sono così giunti in via Mameli, dove hanno ...

Advertising

Agenzia_Italia : Bambina di due anni morta in casa nel Milanese, sospettata la madre - SecolodItalia1 : «La bimba non esiste più»: a Milano madre uccide la figlia di 2 anni e poi chiama l’ex marito… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Bambina di due anni morta in casa nel Milanese, sospettata la madre - Giacinto_Bruno : Milano, bambina di 2 anni trovata morta in casa. La mamma ha tentato il suicidio - Gazzettino : Milano, bambina di 2 anni trovata morta in casa. La mamma ha tentato il suicidio -