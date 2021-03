Muore Mirko Pavinato | storico capitano del Bologna campione d’Italia nel 1964

(Di domenica 7 marzo 2021) Lutto in casa. Il club rossoblu piange la scomparsa di, exrossoblunel. Questo il comunicato del club: “E’ scomparso questa mattina all’età di 86 anni, ildelnel. Nato a Vicenza il 20 giugno 1934, cresciuto nel Lanerossi, fu portato in rossoblù da Dall’Ara nel 1956: dopo la prima stagione Renzo De Vecchi, grande difensore della Nazionale degli anni Venti, lo classificò come secondo miglior terzino del campionato.divenne in breve una colonna, vinse la Mitropa Cup del 1961 e nel 1962 Angelo Moratti arrivò ad offrire ...

L'estate muore giovane ; Mirko Sabatino | 2/5.

...'Politeama Niguria Park' allestito dal conte Luigi Guardini o la villa Lampo progettata da...Maria Ceccarini, benefattrice e fondatrice di Riccione. 1905. Si costituisce la Società Pro - ...Incredulità, sgomento e dolore. La comunità di Guglionesi sta facendo i conti con un nuovo lutto, ancora più terribile. Nella mattinata di oggi (18 febbraio) ha smesso di battere il cuore di, un giovane di soli 38 anni che era ricoverato al San Timoteo di Termoli per una gravissima forma di covid 19 . I medici della medicina d'urgenza, che stanno trattando numerosi pazienti ...Il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha rinviato oggi a giudizio – per omicidio stradale plurimo – Salvatore Cilia, proprietario ...Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Ragusa, Eleonora Schinina', ha rinviato oggi a giudizio per omicidio stradale plurimo Salvatore Cilia. E' lui il proprietario del camion fer ...