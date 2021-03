Miley Cyrus: "Hannah Montana mi ha provocato una crisi di identità" (Di domenica 7 marzo 2021) Hannah Montana ha lanciato Miley Cyrus nel mondo dello spettacolo ma, a detta della pop star, le ha anche provocato una crisi di identità Tra il 2006 e il 2011, il personaggio di Hannah Montana ha lanciato Miley Cyrus nel mondo dello spettacolo. A detta dell'attrice, però, la serie avrebbe provocato in lei anche una crisi di identità. In occasione del podcast Spotify Rock This with Allison Hagendorf, infatti, Miley Cyrus si è soffermata a discutere sulla sua esperienza seriale con Hannah Montana. La giovane Miley Stewart della serie lanciata da Disney Channel ha spinto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 marzo 2021)ha lanciatonel mondo dello spettacolo ma, a detta della pop star, le ha ancheunadiTra il 2006 e il 2011, il personaggio diha lanciatonel mondo dello spettacolo. A detta dell'attrice, però, la serie avrebbein lei anche unadi. In occasione del podcast Spotify Rock This with Allison Hagendorf, infatti,si è soffermata a discutere sulla sua esperienza seriale con. La giovaneStewart della serie lanciata da Disney Channel ha spinto ...

