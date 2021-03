LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino fa sua la Coppa! Vlhova vince davanti a Robinson e Shiffrin (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Mikaela Shiffrin parte con 16 centesimi su Vlhova, al primo intermedio si presenta con 11, quindi al secondo finisce dietro di 21 dopo un errore di linea. Sul muro perde ancora e conclude terza a 37!! vince Vlhova SU Robinson E Shiffrin 13.26 Gara sospesa, si sta sistemando il tracciato 13.24 Petra Vlhova scatta ma perde metà vantaggio in vetta. Lascia ancora tanto nel muro, ma riesce a farcela! Prima per 16 centesimi su Robinson, ma che fatica! Ora Shiffrin per la vittoria! 13.22 Ora tocca a Petra Vlhova che ha 82 centesimi su Robinson che è già sul podio. Bassino è seconda e non vede l’ora di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.28 Mikaelaparte con 16 centesimi su, al primo intermedio si presenta con 11, quindi al secondo finisce dietro di 21 dopo un errore di linea. Sul muro perde ancora e conclude terza a 37!!SU13.26 Gara sospesa, si sta sistemando il tracciato 13.24 Petrascatta ma perde metà vantaggio in vetta. Lascia ancora tanto nel muro, ma riesce a farcela! Prima per 16 centesimi su, ma che fatica! Oraper la vittoria! 13.22 Ora tocca a Petrache ha 82 centesimi suche è già sul podio.è seconda e non vede l’ora di ...

