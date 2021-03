Fiorentina: pareggio miracoloso al 93 col Parma (3-3). Prandelli salvo (per ora). Pagelle (Di domenica 7 marzo 2021) Acciuffa il pareggio al 48', la Fiorentina. Dopo essere andata in vantaggio due volte con gol dei difensori (prima Quarta, quindi Milenkovic), si è fatta rimontare e addirittura sorpassare al 45' della ripresa da un gol del giovanissimo Mihaila. Poi, con la forza della disperazione, quando Prandelli e Pradè avevano il viso terrorizzato, un tiro di German Pezzella viene svirgolato miracolosamente in rete da Iacoponi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 marzo 2021) Acciuffa ilal 48', la. Dopo essere andata in vantaggio due volte con gol dei difensori (prima Quarta, quindi Milenkovic), si è fatta rimontare e addirittura sorpassare al 45' della ripresa da un gol del giovanissimo Mihaila. Poi, con la forza della disperazione, quandoe Pradè avevano il viso terrorizzato, un tiro di German Pezzella viene svirgolato miracolosamente in rete da Iacoponi L'articolo proviene da Firenze Post.

