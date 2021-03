Covid Italia, oggi 20.765 contagi e 207 morti: bollettino 7 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 20.765 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 207 morti, che portano il totale a 99.785 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 271.336 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. In terapia intensiva ci sono al momento 2.605 pazienti (+34 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 13.467 persone (2.494.839 da inizio pandemia). TOSCANA – Sono 1.355 i contagi da coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 22 morti. Aumentano in Toscana i casi rispetto a ieri, così come ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 20.765 ida coronavirus in, 7, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 207, che portano il totale a 99.785 dall’inizio dell’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 271.336 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. In terapia intensiva ci sono al momento 2.605 pazienti (+34 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 13.467 persone (2.494.839 da inizio pandemia). TOSCANA – Sono 1.355 ida coronavirus in Toscana secondo i dati deldella regione. Da ieri si registrano altri 22. Aumentano in Toscana i casi rispetto a ieri, così come ...

ilpost : Quante persone sono morte in Italia nel 2020 - chetempochefa : Domani a #CTCF avremo @CottarelliCPI, @MassimGiannini e @concitadeg con cui @fabfazio affronterà i temi più importa… - chetempochefa : Stasera non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, c… - emanuelmme1 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 20.765 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Sono invece 207 le vittime, secondo i dati del… - Blocknotes6 : 7.03.2021. Abruzzo: dati, numeri e statistiche COVID-19 | Cura Italia - -