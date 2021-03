Porsche Taycan - Cross Turismo | ecco la wagon elettrica

(Di giovedì 4 marzo 2021) Prima una berlina sportiva, poi unacon tratti daover: è questa la strategia dellaper la, che debutta oggi nella versione. A differenza di quanto fatto con la Panamera, l'non guadagna soltanto un bagagliaio più versatile, ma anche alcune caratteristiche tecniche ed estetiche che richiamano il mondo del fuoristrada leggero. In Italia, laè ordinabile con prezzi a partire da 96.841 euro: le prime consegne sono previste in estate. Con il pacchetto Off-Road è più alta di 30 mm. Ispirata alla concept Mission-Edel 2018, la nuova...

