Ammazza il marito poi si toglie la vita | choc a Palermo - come li ritrova la figlia

(Di sabato 4 maggio 2024) Un terrificante caso di omicidio-suicidio a, ma stavolta non è un femminicidio. Un uomo e una donna, due coniugi sessantenni, sono stati trovati senzanella loro casa in via Notarbartolo. I corpi riversi a terra, a tenere in pugno la pistola era la donna, che ha ucciso ile poi si è tolta la. Le vittime sono Pietro Delia, 66 anni, commercialista che lavorava anche per conto di una banca, e Laura Lupo, 62 anni, agente della polizia municipale di. Era stata lache lavorava con il padre nello studio di commercialista ad accompagnare i genitori, dopo una serata trascorsa insieme, nel loro appartamento. Tutto sembrava fosse assolutamente normale, la serata era trascorsa in serenità e nulla avrebbe fatto pensare al sanguinoso epilogo. Quando sabato ...

