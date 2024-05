L’ombra del vulcano di Marco Rossari | un grido silenzioso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024) “Viviamo negli scampoli. Di dieci anni insieme ti restano immagini minime: non la roboante dichiarazione d’amore, ma il biglietto con la spesa lasciato dentro un libro. Il centro della vita si trova ai margini”. Un antico adagio coniuga traduzione e tradimento, facendo del tramite in carne e ossa un mero strumento, un araldo di parole altrui, ardue da domare e spesso intraducibili: “Il traduttore è il gregario, il riflesso, il doppiatore, il ventriloquo, la nota a piè di pagina, l’eco”. Si vive, e si sopravvive, nell’intendimento del prossimo, chinati operosamente a raccogliere il frutto del lavoro passato. Non veniamo da noi stessi, siamo esperiti nel limite del tempo e della materia, la morte ci coglie nell’istante e ci incatena per l’eternità, sussurrando parole intrise di un dolcissimo veleno: “E le aritmie diventavano piccoli allarmi stravolgenti, preavvisi cupi, inspiegabili ...