Pace Terra e Dignità, la lista di Michele Santoro per le elezioni Europee , è stata rigettata nella circoscrizione Nord Ovest . Il giorna lista ha parlato di "un percorso ad ostacoli fatto di timbri, contro timbri e pratiche burocratiche varie, frutto di una legge assurda fatta per scoraggiare la

Dietro la piuttosto ovvia difesa dei candidati territoriali, i governatori del Nordest elaborano una linea di contrapposizione rispetto alla decisione di Matteo Salvini di candidare il generale Roberto Vannacci in tutte le circoscrizioni, anche se da indipendente leghista, per le elezioni europee .

Tempo di lettura: 2 minutiAll'indomani della presentazione delle liste per le Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno, il movimento politico di Clemente Mastella ha dato il via alla campagna elettorale. Un incontro "proibito" alla stampa presso l'aula magna dell'Università Giustino Fortunato, per

europee: Calenda, 'lista Azione è la migliore per competenze' - Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Quella di Azione è "la migliore lista in termini di competenze che sia stata presentata alle elezioni europee. Su qualunque materia, dalla difesa all'industria all'immigrazi

Il viaggio di Xi in Europa, come un cuneo nelle relazioni transatlantiche - Sarà nell'europeista Parigi, ma anche in quelle terre non perfettamente allineate dentro (Ungheria) e fuori (Serbia) l'Ue, in cui Pechino ha grandi interessi

Elezioni europee, la Cassazione ammette Alternativa Popolare alle elezioni - L'Ufficio elettorale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi. La lista è affiliata al Ppe e ha il nome 'Ppe' nel suo simbolo