Scippa un’anziana a Saione

(Di sabato 4 maggio 2024) Arezzo, 4 maggio 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, in Arezzo, una donna è stata vittima di uno scippo in zona. L’anziana intenta a fare un po’ di spesa nel quartiere, prime di rientrare a casa, è stata avvicinata da tre giovani, uno dei quali le ha strappato dalle mani la borsa contenente i suoi effetti personali, per poi dileguarsi per le vie limitrofe. La donna, ovviamente, ha cominciato a gridare attirando l’attenzione delle persone in strada. Fortunatamente tra questi un carabiniere, libero dal servizio, che ha notato tutta la scena e che è intervenuto immediatamente, ponendosi all’inseguimento dei tre fuggitivi, avvisando contestualmente la Centrale Operativa dei Carabinieri di Arezzo, che ha inviato delle gazzelle in ausilio. I carabinieri prontamente giunti in supporto, unitamente al militare intervenuto inizialmente, rintracciavano gli autori del ...