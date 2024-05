Lavoro - sale tasso occupazione su base mensile a marzo

10.40 Nuovo aumento dell' Occupazione a marzo, con +0,3% rispetto a febbraio (+70.000 occupati),e +1,8% rispetto a marzo 2023 (+425.000). Lo comunica l'Istat. L'aumento coinvolge sia uomini che donne, dipendenti a autonomi. Il Tasso di Occupazione sale al 62,1% (+0,2%). In crescita anche il dato ... Continua a leggere>>

Bollettino Covid: aumentano morti, contagi e tasso di positività . I dati dell'ultima settimana - Si torna a parlare di Covid a causa di un leggero aumento dei casi e del tasso di positività . In una settimana è salito anche il numero dei decessi. Lo rileva il bollettino ... Continua a leggere>>

Covid, il bollettino: aumentati morti, contagi e tasso di positività . I dati dell'ultima settimana - Si torna a parlare di Covid a causa di un leggero aumento dei casi e del tasso di positività . In una settimana è salito anche il numero dei decessi. Lo rileva il bollettino ... Continua a leggere>>

Btp valore, come funzionano i nuovi titoli che vanno all'asta lunedì: tasso minimo 3,35% - Cedola lievemente più alta all'inizio, in leggera discesa alla fine ma con un premio fedeltà più generoso. Il quarto BTp Valore, che sarà in offerta da ... Continua a leggere>>