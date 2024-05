Serie B - FeralpiSalò a Venezia per riaccendere la speranza salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Laè pronta ad affrontare il penultimo appuntamento della stagione regolare con l’obiettivo di mantenere l’importanza desiderata per l’ultima giornata, che chiamerà la Ternana a rendere visita ai gardesani in quella che la formazione verdeblù spera potrà essere una sorta di spareggio per accedere almeno ai playout. A 180’ dal termine la matricola di mister Zaffaroni si ritrova staccata quattro lunghezze dagli spareggi-e in Laguna ha l’obbligo di conquistare i punti necessari per ridurre lo svantaggio (anche solo a -3 dai rossoverdi). Un intento che, purtroppo, non ammette vie d’uscita e che, soprattutto, dovrà fare i conti con le opposte intenzioni degli arancioneroverdi che, ormai, hanno visto allontanarsi in modo deciso il Como (ora a +4) e la promozione diretta inA, ma che non possono permettersi di ...