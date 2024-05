Giustizia | un’Alta Corte potrebbe giudicare i magistrati Intesa nel governo per la separazione delle carriere

(Di sabato 4 maggio 2024)dei: ilva avanti. E spunta anche l'ipotesi d'istituire un'Altaperl'operatotoghe. Il ministro Carlo Nordio presenterà un ddl costituzionale entro le Europee. E'quanto sarebbe emerso, secondo quanto si apprende, nella riunione che si è avuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del sottosegretario Alfredo Mantovano, tra il ministro Nordio, i sottosegretari di Via Arenula, i presidentiCommissioni di Camera e Senato e i responsabilidei partiti di maggioranza L'articolo proviene da Firenze Post.

