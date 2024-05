Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024)DEL 4 MAGGIOORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA PROVINCIA DI LATINA A FORMIA TROVIAMO CODE SU APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA PIIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E SULLO STESSO LUNGOMARE REPUBBLICA IN DIREZIONE DI GAETA. TRAFFICATA L’APPIA ANCHE TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA SORA CASSINO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA BROCCOSTELLA, A SORA INCOLONNAMENTI SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI IN INGRESSO A ISOLA LIRI E DA TOFARO A LUNGOLIRI SIMONCELLI PER LAVORI CODE ANCHE SU VIA CASILINA A FERENTINO, QUI PER IL CANTIERE DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA ALL’ALTEZZA DELLA VARIANTE ALLA CASILINA TRAFFICO SODSTENUTO ANCHE NELLA ZONA ...