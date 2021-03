Napoli e Campania in zona rossa, de Magistris: “E’ inevitabile” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il sindaco di Napoli sul possibile passaggio della Campania in zona rossa, in considerazione dell’incremento dei contagi in tutto il territorio regionale. “Dagli ultimi dati sembra inevitabile che si vada in zona rossa. Purtroppo sia a Napoli che in Campania i contagi sono in crescita e purtroppo sono in aumento i ricoveri non solo nei Leggi su 2anews (Di giovedì 4 marzo 2021) Il sindaco disul possibile passaggio dellain, in considerazione dell’incremento dei contagi in tutto il territorio regionale. “Dagli ultimi dati sembrache si vada in. Purtroppo sia ache ini contagi sono in crescita e purtroppo sono in aumento i ricoveri non solo nei

MediasetTgcom24 : Napoli e Campania, de Magistris: inevitabile la zona rossa #covid - TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - NicolaConcilio : RT @mattinodinapoli: Vaccino Covid in Campania, via alle prenotazioni per il personale delle università e delle forze dell’ordine https://… - MalangaMariano : RT @Miktroisi: Lo schifo di un sindaco ignavo che pensa solo alla propria carriera @demagistris Scuole chiuse in Campania, de Magistris: «… -