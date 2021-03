La nuova Barbie è Cristina Fogazzi alias Estetista Cinica (Di giovedì 4 marzo 2021) Ecco la missione di ogni nuova Barbie e in particolare di ogni nuova Barbie Role Model. Come l’ultima, nata in occasione della Festa della Donna 2021, e ispirata a Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’Estetista Cinica. Una delle imprenditrici digitali italiane più seguite del momento e nuovo modello di ispirazione femminile. Vi ricordate Barbie Bebe Vio? Oggi la bambola più amata del mondo, svela la sua versione OOAK (One Of A Kind) con le sembianze di Cristina Fogazzi. Lo scopo è sempre lo stesso: chiudere il Dream Gap. Ovvero quella fase in cui le ragazze cominciano a limitare le proprie aspirazioni e a dubitare di poter essere tutto ciò che desiderano. Barbie ... Leggi su amica (Di giovedì 4 marzo 2021) Ecco la missione di ognie in particolare di ogniRole Model. Come l’ultima, nata in occasione della Festa della Donna 2021, e ispirata a, meglio conosciuta come l’. Una delle imprenditrici digitali italiane più seguite del momento e nuovo modello di ispirazione femminile. Vi ricordateBebe Vio? Oggi la bambola più amata del mondo, svela la sua versione OOAK (One Of A Kind) con le sembianze di. Lo scopo è sempre lo stesso: chiudere il Dream Gap. Ovvero quella fase in cui le ragazze cominciano a limitare le proprie aspirazioni e a dubitare di poter essere tutto ciò che desiderano....

LadyNews_ : #FrancescaCipriani pronta per una nuova operazione: 'Sarò una via di mezzo fra #Barbie e #KimKardashian' - xbizzleshope : RT @itsjustinshope: Nuova sera nuovo film di Barbie, stavolta ho trovato Barbie principessa dell'isola perduta e non mi ricordavo nemmeno c… - itsjustinshope : Nuova sera nuovo film di Barbie, stavolta ho trovato Barbie principessa dell'isola perduta e non mi ricordavo nemme… - thestormismysun : vedete che twitter è un po' come barbie ogni giorno ha una nuova professione tipo dalle citazioni a questo tweet si… -