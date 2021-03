Domeniche Bestiali – Il presidente giornalista Criscitiello inibito per 1 anno: ha aggredito l’arbitro. Lui: “Ha detto negro a un calciatore” (Di giovedì 4 marzo 2021) Quando da queste parti ci si ritrova di fronte un comunicato del giudice sportivo con squalifiche di qualche anno e motivazioni di qualche migliaio di battute si gongola: è una giornata fortunata, una domenica bestiale. E veramente bestiale, ma purtroppo a quanto pare non solo nel senso squisitamente rustico che questa rubrica predilige, è stata la domenica vissuta a Carate Brianza, nella gara di Serie D tra la Folgore Caratese e Bra. Un anno di squalifica per il presidente, il giornalista Michele Criscitiello: è lui a provocare la colata d’inchiostro che il Giudice Sportivo ha utilizzato per motivarla. Così: “Per avere, al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara stazionando nell’area degli spogliatoi senza mascherina. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Quando da queste parti ci si ritrova di fronte un comunicato del giudice sportivo con squalifiche di qualchee motivazioni di qualche migliaio di battute si gongola: è una giornata fortunata, una domenica bestiale. E veramente bestiale, ma purtroppo a quanto pare non solo nel senso squisitamente rustico che questa rubrica predilige, è stata la domenica vissuta a Carate Brianza, nella gara di Serie D tra la Folgore Caratese e Bra. Undi squalifica per il, ilMichele: è lui a provocare la colata d’inchiostro che il Giudice Sportivo ha utilizzato per motivarla. Così: “Per avere, al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara stazionando nell’area degli spogliatoi senza mascherina. ...

