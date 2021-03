Bufera su Meghan Markle: «Umiliazioni e bullismo contro lo staff a corte». La duchessa di Sussex: «Dalla Casa reale ancora falsità su di me» (Di giovedì 4 marzo 2021) «Se c’è un ruolo attivo che la Casa reale sta giocando è quello di continuare a diffondere falsità su di noi». Seduta su una poltroncina da esterni Meghan Markle. Davanti a lei, su una poltrona simile, Oprah Winfrey. Questa è solo una delle anticipazioni tratte dall’intervista organizzata dal canale Cbs tra la regina dei talk show e la duchessa di Sussex (sì, il titolo è rimasto). Una frase che da sola descrive bene lo stato dei rapporti tra Buckingham Palace e anche l’attesa che si sta creando attorno a questo evento mediatico. In Italia potremmo vedere l’intervista alle 21.30 del 9 marzo sul canale Tv8, la rete in chiaro di Sky. Ma già da questi giorni possiamo gustarci tutto il polverone di indiscrezioni che l’incontro Markle – ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) «Se c’è un ruolo attivo che lasta giocando è quello di continuare a diffonderesu di noi». Seduta su una poltroncina da esterni. Davanti a lei, su una poltrona simile, Oprah Winfrey. Questa è solo una delle anticipazioni tratte dall’intervista organizzata dal canale Cbs tra la regina dei talk show e ladi(sì, il titolo è rimasto). Una frase che da sola descrive bene lo stato dei rapporti tra Buckingham Palace e anche l’attesa che si sta creando attorno a questo evento mediatico. In Italia potremmo vedere l’intervista alle 21.30 del 9 marzo sul canale Tv8, la rete in chiaro di Sky. Ma già da questi giorni possiamo gustarci tutto il polverone di indiscrezioni che l’in– ...

