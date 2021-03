Vaccino monodose Johnson & Johnson, le farmacie del Lazio si preparano: l’ok dell’Ema previsto per il 15 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vaccino in farmacia per la fascia d’età 50-55 e senza richiamo; senza categorie prioritarie né ticket. Questa la scommessa e l’obiettivo della Regione Lazio che ha come data ideale i primi di aprile. Al momento il primo scoglio da superare è l’approvazione da parte dell’Ema del Vaccino senza richiamo, dunque mono-dose, di Johnson & Johnson: facile da conservare e soprattutto più facile da distribuire fuori dal circuito pubblico. Il Vaccino in questione è stato già autorizzato negli Usa dalla Food and Drugs Administration, ora il mono-dose aspetta da un lato l’ok dell’Ema e dall’altro il via libera dall’Agenzia Italiana del Farmaco. La risposta dovrebbe arrivare entro il 15 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021)in farmacia per la fascia d’età 50-55 e senza richiamo; senza categorie prioritarie né ticket. Questa la scommessa e l’obiettivo della Regioneche ha come data ideale i primi di aprile. Al momento il primo scoglio da superare è l’approvazione da partedelsenza richiamo, dunque mono-dose, di: facile da conservare e soprattutto più facile da distribuire fuori dal circuito pubblico. Ilin questione è stato già autorizzato negli Usa dalla Food and Drugs Administration, ora il mono-dose aspetta da un latoe dall’altro il via libera dall’Agenzia Italiana del Farmaco. La risposta dovrebbe arrivare entro il 15 ...

agorarai : Gli applausi e la felicità per il via libera negli Usa al vaccino monodose. @iosonocarrara #agorarai - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il… - Agenzia_Ansa : La Fda autorizza il vaccino monodose della Johnson & Johnson. E' il terzo approvato nel Paese, ha un'efficacia del… - HojohClo : Questo vaccino è una monodose e non necessita trattamento a temperature particolari. Può essere tenuto in un normalissimo frigo - infoiteconomia : Vaccino Johnson & Johnson: come funziona e quale tecnologia c’è dietro il primo vaccino monodose -