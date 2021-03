Sanremo, c’è “l’incidente” sul palco: Annalisa va “fuori di seno”. Foto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incidente hot per Annalisa. La cantante, prima in classifica a Sanremo, è uscita “fuori di seno” durante la sua esibizione. Per fortuna la vertiginosa scollatura è stata immortalata dalle telecamere dopo le 23, in fascia “protetta”. Annalisa Scarrone fuori di “seno”: incidente hot sul palco dell’Ariston Annalisa sale sul palco dell’Ariston per cantare il suo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incidente hot per. La cantante, prima in classifica a, è uscita “di” durante la sua esibizione. Per fortuna la vertiginosa scollatura è stata immortalata dalle telecamere dopo le 23, in fascia “protetta”.Scarronedi “”: incidente hot suldell’Aristonsale suldell’Ariston per cantare il suo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

FBiasin : È morto un grande dj, Claudio #Coccoluto. Se c'è qualcuno che lo può salutare come si deve, sono i due che vanno i… - AntoVitiello : #Ibrahimovic sull’infortunio: “Il programma stabilito resta uguale, ho avuto una piccola lesione ma il programma de… - AntoVitiello : #Ibrahimovic su #Lukaku a #Sanremo: 'Gli do il benvenuto. Non c'è nessun problema personale, quello che si fa in ca… - pennatheboss : RT @IlContiAndrea: La replica della casa discografica Sony Music alle accuse di presunto plagio del brano dei #Maneskin: 'Abbiamo effettuat… - OhWhatFun__ : RT @IlContiAndrea: La replica della casa discografica Sony Music alle accuse di presunto plagio del brano dei #Maneskin: 'Abbiamo effettuat… -

