Vaccino Covid, partita la prenotazione e somministrazione per docenti e ATA. Quadro regione per regione aggiornato (Di martedì 2 marzo 2021) Con l'arrivo del Vaccino AstraZeneca, anche i docenti e Ata in servizio nell'anno scolastico 2020/21 ( a tempo indeterminato e supplenti) potranno essere vaccinati. Ecco la situazione aggiornata regione per regione. Ricordiamo anche di quali permessi può usufruire il personale scolastico il giorno della somministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Con l'arrivo delAstraZeneca, anche ie Ata in servizio nell'anno scolastico 2020/21 ( a tempo indeterminato e supplenti) potranno essere vaccinati. Ecco la situazione aggiornataper. Ricordiamo anche di quali permessi può usufruire il personale scolastico il giorno della. L'articolo .

VittorioSgarbi : Vaccino Sputnik: dalla Russia di Putin una lezione a tutta l’Europa e soprattutto ai suoi governanti. Diffidenza e… - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - petergomezblog : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento in Europa non c’è il vaccino in quantità su… - tempoweb : #lariachetira #MassimoGalli alla carica: ecco perché dobbiamo chiudere le scuole #covid #vaccino #2marzo… - infoitsalute : Vaccino Covid, il 9 marzo partono le prenotazioni per i “fragili” dal medico di famiglia -