Recovery Plan | ora ci siamo La spinta di Gentiloni | Draghi sente Merkel

Arriva un momento nella storia in cui fare squadra può fare la differenza tra un colossale fiasco e uno storico successo. Mario Draghi lo sa molto bene, come dimostrano alcuni retroscena, pubblicati oggi dal Foglio, circa la lunga telefonata tra l'ex governatore della Bce e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Quaranta minuti di conversazione, con un unico filo rosso: la preoccupazione che il piano di prestiti e sussidi da 750 miliardi di euro messo a punto la scorsa estate per tirare fuori l'Europa dalle tenebre, possa naufragare. Perché è vero che il Recovery Fund ha un orizzonte che guarda al 2026, anno in cui bisognerà cominciare a rimborsare i finanziamenti (scadenza 2058) e questo vuol dire che la macchina degli investimenti continuerà a girare nei prossimi anni, a prescindere da chi starà al governo e dal colore: toccherà ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery, Gentiloni all'Italia: puntare su riforme e rispettare tempi La bozza di Recovery Plan presentata dall'Italia appare "coerente" con gli obiettivi di Next Generation Eu , restano però diverse "piste" su cui bisogna lavorare. La prima è "la qualità e la selezione degli ...

"Per il florovivaismo una legge nazionale" Le conclusioni dell'incontro affidate al presidente Cia Toscana, Luca Brunelli, che ha ricordato l'importanza di utilizzare le risorse in arrivo a disposizione, come quelle del Recovery Plan. "...

Recovery plan, Regioni: indispensabile la riforma del Codice appalti Il Sole 24 ORE Recovery plan: Gentiloni, Pil anche sopra stima 3,5-4% nei prossimi due anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 2 mar - Nella stima di crescita del Pil italiano del 3-4 per cento fatta dalla Ue per i prossimi due anni ...

