Bando per la ventilazione meccanica nelle scuole marchigiane: risposta record dei Comuni (Di martedì 2 marzo 2021) ANCONA – Un successo il bando per accedere al contributo a favore di Comuni e Province destinato all'installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC): in sole 3 ore, il sistema informativo della Regione ha ricevuto 93 domande, cifra destinata a crescere ulteriormente nei prossimi giorni.

