Sardegna in zona bianca, Solinas firma l'ordinanza. Le regole (Di lunedì 1 marzo 2021) Sardegna in zona bianca, Solinas firma la nuova ordinanza. Ristoranti aperti fino alle 23 e coprifuoco ritardato alle 23.30. CAGLIARI – La Sardegna diventa ufficialmente la prima zona bianca d'Italia. Dopo una giornata (quella di sabato 27 febbraio) di contatti continui con il ministro Speranza, il governatore Solinas ha firmato la tanto attesa ordinanza che stabilisce le regole per la prima regione che entra nella zona a minor rischio epidemiologico. A differenza delle indicazioni iniziali, non sarà un vero e proprio liberi tutti. Si procederà piuttosto ad un graduale ritorno alla normalità. Aperture quindi che andranno di settimana in settimana in base ai numeri che si ...

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Postfin : La follia del virus, Sardegna zona bianca, ma vietato fermarsi nei lungomare o nelle piazze, camminare, camminare s… - stagatocle : RT @ilruttosovrano: La Sardegna è in zona bianca fino alla riapertura del Billionaire. -