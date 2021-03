Rione Sanità, protesta delle “Forti Guerriere”: in ricordo di Fortuna vittima di femminicidio (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà una protesta “silenziosa” che proseguirà anche nei prossimi giorni quella delle “Forti Guerriere” del Rione Sanità di Napoli che, a partire da stamattina, dalle 8,30 alle 12, esporranno davanti al Nuovo Palazzo di Giustizia uno striscione per ricordare la storia di Fortuna Bellisario, la 36enne vittima di femminicidio, morta nel 2019 per le conseguenze delle ennesime percosse subite dal marito. Nei giorni scorsi il Rione Sanità, dove avvenne la tragedia, è stato scosso dalla notizia della scarcerazione di Vincenzo Lopresto, marito di Fortuna, dopo due anni di carcere, a cui il giudice ha concesso la detenzione domiciliare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà una“silenziosa” che proseguirà anche nei prossimi giorni quella” deldi Napoli che, a partire da stamattina, dalle 8,30 alle 12, esporranno davanti al Nuovo Palazzo di Giustizia uno striscione per ricordare la storia diBellisario, la 36ennedi, morta nel 2019 per le conseguenzeennesime percosse subite dal marito. Nei giorni scorsi il, dove avvenne la tragedia, è stato scosso dalla notizia della scarcerazione di Vincenzo Lopresto, marito di, dopo due anni di carcere, a cui il giudice ha concesso la detenzione domiciliare ...

Fortuna Bellisario uccisa alla Sanità: il marito scarcerato dopo soli 2 anni I due vivevano nel rione Sanità di Napoli. L'uomo picchiò la moglie con una stampella che stava usando per un problema di deambulazione. Subito dopo il pestaggio, chiamò i soccorsi, sperando forse ...

