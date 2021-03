Pallanuoto, Champions League 2021: dimostrazione di forza della Pro Recco, 14-8 all’Olympiacos (Di lunedì 1 marzo 2021) Iniziata la seconda tappa per quanto riguarda la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto 2021. In quel di Ostia in scena il Gruppo A, quello della Pro Recco: nettissima crescita di condizione e dimostrazione di forza eccellente da parte della banda campione d’Italia in carica. La banda di Gabi Hernandez batte per 14-8 i greci dell’Olympiacos. Match che è risultato equilibrato nella prima fase, ma poi la squadra recchelina ha alzato il livello, dominando soprattutto nei minuti finali. Da sottolineare le performance di due azzurri del calibro di Alessandro Velotto e Stefano Luongo, entrambi autori di tre reti. OLYMPIACOS-PRO Recco 8-14 (0-1, 3-4, 3-5, 2-4) Olympiacos: Zerdevas, Daube 3, ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Iniziata la seconda tappa per quanto riguarda la fase a gironidi. In quel di Ostia in scena il Gruppo A, quelloPro: nettissima crescita di condizione edieccellente da partebanda campione d’Italia in carica. La banda di Gabi Hernandez batte per 14-8 i greci dell’Olympiacos. Match che è risultato equilibrato nella prima fase, ma poi la squadra recchelina ha alzato il livello, dominando soprattutto nei minuti finali. Da sottolineare le performance di due azzurri del calibro di Alessandro Velotto e Stefano Luongo, entrambi autori di tre reti. OLYMPIACOS-PRO8-14 (0-1, 3-4, 3-5, 2-4) Olympiacos: Zerdevas, Daube 3, ...

