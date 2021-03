Ora non è più una dittatura sanitaria. La Lega al Governo scopre il pericolo Covid. Garavaglia: “Sarà un marzo complicato, meglio essere prudenti” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Anche quest’anno Sarà un marzo complicato, meglio essere prudenti per poter stare più tranquilli nei mesi successivi. Il calendario non si inventa. Si apre se ci sono le condizioni. Si apre tutto quello che si può aprire in sicurezza. Con programmazione e prudenza”. E’ quanto ha detto a Radio 24, a proposito delle prossime festività pasquali, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “Sul passaporto sanitario – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo Draghi – la discussione è aperta in Europa. L’importante è che si arrivi a soluzioni comuni e non unilaterali, che porterebbero a più problemi che soluzioni. Il mercato non si ferma, gli operatori che ne hanno possibilità si muovono in questa direzione e la politica seguirà un pò il mercato”. “Bisogna lavorare a livello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) “Anche quest’announper poter stare più tranquilli nei mesi successivi. Il calendario non si inventa. Si apre se ci sono le condizioni. Si apre tutto quello che si può aprire in sicurezza. Con programmazione e prudenza”. E’ quanto ha detto a Radio 24, a proposito delle prossime festività pasquali, il ministro del Turismo, Massimo. “Sul passaporto sanitario – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo Draghi – la discussione è aperta in Europa. L’importante è che si arrivi a soluzioni comuni e non unilaterali, che porterebbero a più problemi che soluzioni. Il mercato non si ferma, gli operatori che ne hanno possibilità si muovono in questa direzione e la politica seguirà un pò il mercato”. “Bisogna lavorare a livello ...

StefanoFeltri : Spiegazioni o dimissioni. Ora Renzi non ha più scuse di @emifittipaldi - AlbertoBagnai : L'articolo che ieri diceva 'niente proroga' (come risulta ancora dall'URL), ora dice - retrodatando la notizia a ie… - francescacheeks : Welcome to Riviera ?? Non vedo l’ora di iniziare questa settimana incredibile e di condividerla con voi, non solo su… - tina44005840 : Come cazzo è possibile che prenotando OGGI (PRIMO MARZO) alle 10 del mattino il vaccino per mio nonno la prima dose… - Fla_69M : @AndreaB25170555 @UtherPe1 @Morenozagor Mi dici solo uno dei passi avanti che sono stati fatti ora da questo govern… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora non André Silva: 'Sogno la Scarpa d'Oro dopo Ronaldo e vincere l'Europeo. Gli errori del passato e il mercato...' Le cose e le critiche del passato e ciò che faccio ora mi danno solo più motivazione e fiducia per ... Gioco in un club piccolo e so che le cose non sono semplici. E devo essere sincero... Anche se ...

Nuovo Dpcm in 9 punti: spostamenti, parruchieri, seconde case. Tutte le novità ...sono aperti fino alle 18 con asporto consentito fino alle 22 e consegne a domicilio ad ogni ora. ... Non solo, gli esperti hanno anche stabilito che gli studenti dovranno essere in Dad nel caso in cui l'...

Udinese, Nestorovski: «Tre punti importanti. Ora non guardiamo indietro» Calcio News 24 Riaccese le speranze di play off Ma ora non si può più sbagliare Il successo contro gli umbri dello Sporting Trestina ha riacceso la speranza di un posto playoff per il Follonica Gavorrano. La formazione di Giancarlo Favarin, coi tre punti conquistati ieri, adesso ...

Due casi positivi, scuole chiuse a Cava Manara e San Martino SAN MARTINO. Undici classi della scuola elementare “Milanesi” di San Martino Siccomario, in tutto 270 alunni, da oggi resteranno a casa in quarantena causa Covid-19. Lezioni a distanza disposte dalla ...

Le cose e le critiche del passato e ciò che facciomi danno solo più motivazione e fiducia per ... Gioco in un club piccolo e so che le cosesono semplici. E devo essere sincero... Anche se ......sono aperti fino alle 18 con asporto consentito fino alle 22 e consegne a domicilio ad ogni. ...solo, gli esperti hanno anche stabilito che gli studenti dovranno essere in Dad nel caso in cui l'...Il successo contro gli umbri dello Sporting Trestina ha riacceso la speranza di un posto playoff per il Follonica Gavorrano. La formazione di Giancarlo Favarin, coi tre punti conquistati ieri, adesso ...SAN MARTINO. Undici classi della scuola elementare “Milanesi” di San Martino Siccomario, in tutto 270 alunni, da oggi resteranno a casa in quarantena causa Covid-19. Lezioni a distanza disposte dalla ...