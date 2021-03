Mentana ospite della scuola politica della Lega (a sua insaputa). La smentita del giornalista (Di lunedì 1 marzo 2021) Enrico Mentana ospite della scuola della Lega (a sua insaputa) “Scopro che un mio sosia e omonimo è nel cast della scuola leghista”. Enrico Mentana smentisce categoricamente la notizia circa la sua presenza in qualità di “docente ospite” alla sesta edizione della scuola della scuola di formazione della Lega. Nella locandina di promozione dell’evento pubblicata dalle pagine Facebook ufficiali della Lega e di Noi con Salvini premier compariva infatti la ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) Enrico(a sua) “Scopro che un mio sosia e omonimo è nel castleghista”. Enricosmentisce categoricamente la notizia circa la sua presenza in qualità di “docente” alla sesta edizionedi formazione. Nella locandina di promozione dell’evento pubblicata dalle pagine Facebook ufficialie di Noi con Salvini premier compariva infatti la ...

IvanaFavaro1 : @alex_orlowski Anche il signor Mentana l’ha presa bene. Ma ho come il sospetto che sia tutto premeditato. Chi avreb… - serenabortone : RT @BlogSocialTv1: Ieri in dyt bene @altrogiornorai1 segna 1.754.000 spettatori al 13.4% share @serenabortone @RaiUno ospite Enrico… - rubenkahlun : RT @BlogSocialTv1: Ieri in dyt bene @altrogiornorai1 segna 1.754.000 spettatori al 13.4% share @serenabortone @RaiUno ospite Enrico… - altrogiornorai1 : RT @BlogSocialTv1: Ieri in dyt bene @altrogiornorai1 segna 1.754.000 spettatori al 13.4% share @serenabortone @RaiUno ospite Enrico… - BlogSocialTv1 : Ieri in dyt bene @altrogiornorai1 segna 1.754.000 spettatori al 13.4% share @serenabortone @RaiUno ospite E… -