Fisco, saldo e stralcio per le cartelle sotto i 5mila euro (Di lunedì 1 marzo 2021) Tra le misure fiscali allo studio del governo ci sono quelle di un saldo e stralcio per le cartelle esattoriali che contengono complessivamente debiti fino a 5mila euro e di una rottamazione per tutte le altre. Inoltre, verrebbero eliminati i codici Ateco per i ristori per fare largo al sostentamento alle partite Iva. saldo e stralcio per le cartelle fino a 5mila euro L’opzione del saldo e stralcio è sul tavolo dell’esecutivo insieme ad altre proposte per permettere di regolarizzare alcune posizioni a chi è in condizioni di farlo e contemporaneamente assicurare risorse dovute alla riscossione. Attraverso il saldo e stralcio per le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) Tra le misure fiscali allo studio del governo ci sono quelle di unper leesattoriali che contengono complessivamente debiti fino ae di una rottamazione per tutte le altre. Inoltre, verrebbero eliminati i codici Ateco per i ristori per fare largo al sostentamento alle partite Iva.per lefino aL’opzione delè sul tavolo dell’esecutivo insieme ad altre proposte per permettere di regolarizzare alcune posizioni a chi è in condizioni di farlo e contemporaneamente assicurare risorse dovute alla riscossione. Attraverso ilper le ...

renatobrunetta : Doverosa la proroga delle rate per la #rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Con… - msgelmini : La proroga dei versamenti relativi alle rate per la #rottamazione ter e per la regolarizzazione cosiddetta “saldo e… - PMI_it : Nuova Pace fiscale e DL Sostegno per imprese e Partite IVA: Il Ristori diventa Decreto Sostegno per tutte le Partit… - infoiteconomia : Fisco: arriva proroga rottamazione ter cartelle e saldo e stralcio - UNSIC2 : ++ Fisco rinvio scadenze ++ “Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio”: in arrivo proroga versamenti #rottamazioe… -