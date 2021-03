Bollettino coronavirus oggi Italia del 1 marzo: 13.114 casi e 246 vittime. Piemonte 1.155 contagi, Campania 1.896 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco il Bollettino coronavirus. Si sono registrati oggi, 1° marzo, 13.114 casi e 246 vittime.LAZIONel Lazio su oltre 9 mila tamponi (-6.069) e oltre 6 mila antigenici per... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco il. Si sono registrati, 1°, 13.114e 246.LAZIONel Lazio su oltre 9 mila tamponi (-6.069) e oltre 6 mila antigenici per...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - TeofiloSteven : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 13.114 nuovi contagi, 246 morti, 10.894 guariti, 99.127 tamponi molecolari, 2.289 (+58) in terapia inte… - wesud_news : Coronavirus, 151 i nuovi casi oggi in Calabria: 5 i morti, 137 i guariti nel bollettino regionale - folucar : RT @ultimoranet: #Coronavirus, 13.114 contagiati, 246 morti e 10.894 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. 4.354.008 le dosi di vaccino so… -