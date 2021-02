M5S Grillo | ' abbiamo spirito e idee | è il momento di andare lontano' 2

(Di domenica 28 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Importiamo frutta dalla Malesia - prosegue il garante del M5S - carne dall'Argentina e saltiamo su un aereo in un batter d'occhio per un viaggio di 45 minuti. La strada tra il negozio e il secchio della spazzatura è sempre più breve e veloce. E la nostra memoria è random sullo sfruttamento dietro le filiere produttive. Dobbiamo dimezzare le emissioni globali entro il 2030 e raggiungere lo zero netto entro il 2050, o prima. Questo significa decarbonizzare i grandi sistemi che gestiscono le nostre vite, l'energia, l'industria, le costruzioni, i trasporti. Ci serve una nuova logica economica basata sul benessere. Dobbiamo costruire una società e un'economia più inclusive e sostenibili". "La soluzione non è solo passare dal fossile all'eolico o solare, non è semplicemente un cambio di energia, ma un cambio di pensiero quello di cuibisogno. Un cambio ...

petergomezblog : #Conte dice Sì a Grillo: parteciperà al progetto rifondativo del #M5s e avrà ruolo ad hoc. I pilastri: apertura all… - petergomezblog : In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento - Corriere : M5s, vertice a Roma con Conte. E Grillo arriva con un casco da astronauta - Alessan04138070 : RT @petergomezblog: #Conte dice Sì a Grillo: parteciperà al progetto rifondativo del #M5s e avrà ruolo ad hoc. I pilastri: apertura alla so… - petregiamp : RT @liliaragnar: Conte dice Sì a Grillo: parteciperà al progetto rifondativo del M5s e avrà ruolo ad hoc. I pilastri: apertura alla società… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Grillo

In attesa del Dpcm da domani molte Regioni cambiamo colore Vaccinazioni verso svolta, sì della Fda a Johnson & Johnson Vertice a Roma tra, Conte ed i big delMyanmar: proteste soffocate nel sangue, decine di morti Sci, Brignone come Compagnoni: 16 vittorie in Coppa - In attesa del Dpcm da domani molte Regioni cambiamo colore ...Dopo la fuga di notizie sulla riunione che avrebbe dovuto tenersi nella villa di Beppea Marina di Bibbona, il Garante delè andato su tutte le furie. E i vertici pentastellati hanno ...(Adnkronos) – “Transizione ecologica vuol dire futuro, non solo per salvare il pianeta, ma per garantire un buon futuro a tutte le persone. Vuol dire ridurre le disuguaglianze e la povertà – ragiona i ...Si è concluso il vertice tra Beppe Grillo e lo stato maggiore del Movimento Cinque Stelle chiamato a decidere l'assetto futuro del M5s. I primi ad andare via sono stati l'ex premier Giuseppe Conte e l ...