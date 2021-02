(Di domenica 28 febbraio 2021) Torna solo Danilo. Che non è poco, per una difesa bucata a Verona proprio dalla sua assenza sul centro - destra e per la necessità di adattare Alex Sandro nei tre dietro con De Ligt e Demiral. Non si ...

forumJuventus : ?? Juve, tanti infortunati ai box ?? Chi sta mancando di più? Dite la VoStra! ?? - Robcap10 : @RaiSport @RaiDue Gli infortunati fanno parte del gioco tutte le squadre li hanno ,per me alla juve mancano le seco… - dinacasciaro80 : RT @Gazzetta_it: Le terapie di #Arthur e #Dybala, infortunati già al lavoro: un solo rientro con lo #Spezia? - misorecordsuk : Juve-Spezia, chi rientra e gli infortunati: la situazione di Dybala e Arthur #Juve #Juventus - sportli26181512 : Juve, infortunati già al lavoro. Ma Dybala e Arthur...: Juve, infortunati già al lavoro. Ma Dybala e Arthur... Pirl… -

Lasi ritrovata nella tarda mattinata alla Continassa: scarico per chi ha giocato a Verona, esercitazioni tecniche e partitella per il resto del gruppo. Qui Morata ? Un puntello dietro ( Danilo )...- Quando torna Paulo Dybala ? E Morata ? E Cuadrado ? Okay: non iniziamo la lista, altrimenti non ci sarebbero tempo e spazio per capire. Di sicuro, ci si aggrappa all'unica certezza ...Il tecnico croato però non è poi così felice della prestazione, pur avendo dominato la ripresa. Così Juric si conferma il nuovo dentista della Serie A, mentre Barak è comunque il migliore in campo. Ba ...La Juventus, però, aveva gli uomini contati ... Mentre per rivedere gli altri infortunati bisognerà aspettare la gara contro la Lazio del 6 marzo.