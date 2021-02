Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante buttarla sullo scontro politico” (Di domenica 28 febbraio 2021) “Bertolaso ha promesso di vaccinare tutti i lombardi entro l’estate? Francamente mi auguro di sì, visto che notoriamente sono definito menagramo e guastafeste. Ma sarà possibile solo se ci sarà il vaccino. E in questo momento non ce n’è abbastanza“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), Massimo Galli, primario del reparto Malattine Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, risponde alla giornalista Lilli Gruber sul piano vaccinale lombardo annunciato da Guido Bertolaso. Incalzato dalla conduttrice, l’infettivologo respinge la natura politica delle difficoltà attuali legate alla vaccinazione: “State buttando la questione sul politico. Tutto si può dire tranne che in questi mesi io sia stato tenero con la Regione Lombardia, ma in questo momento non c’è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) “Bertolaso ha promesso di vaccinare tutti i lombardi entro l’estate? Francamente mi auguro di sì, visto che notoriamente sono definito menagramo e guastafeste. Ma sarà possibile solo se ci sarà il. E innon ce n’è abbastanza“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), Massimo, primario del reparto Malattine Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, risponde alla giornalista Lilli Gruber sul piano vaccinale lombardo annunciato da Guido Bertolaso. Incalzato dalla conduttrice, l’infettivologo respinge la natura politica delle difficoltà attuali legate alla vaccinazione: “State buttando la questione sul. Tutto si può dire tranne che in questi mesi io sia stato tenero con la Regione Lombardia, ma innon c’è il ...

Adnkronos : #Varianteinglese #covid, #Galli: 'Ho avuto ragione dopo 2 giorni' - Adnkronos : #Covid, #Galli: 'C'è preoccupazione, serve sistema 'cinese'' - Adnkronos : #Covid, #Galli: '#Terzaondata in corso, le cose non vanno come si sperava' - Jovinow : #Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante butt… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante buttarla… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli Schizofrenia da Covid: negare l'evidenza a chi giova? ...di emanare l'ennesimo Dpcm con rigide prescrizioni anti Covid valide da lunedì prossimo fino al 6 aprile, guarda caso il martedì dopo Pasquetta, non credo ci sia alcun dubbio sul fatto che Galli ...

Il Concerto per la Vita 2021 in diretta tv giovedì 4 marzo: la Traviata al Teatro Galli RIMINI - Il Covid non ferma la ricerca. Giovedì 4 marzo torna il Concerto per la Vita , nona edizione del ... L'evento in diretta televisiva si terrà al Teatro Galli dalle 20.00 e sarà presentato da ...

Covid-19, Galli: “La scuola è un elemento di rischio” Orizzonte Scuola Covid, crepacuore e deliri: il lato oscuro della malattia (Adnkronos) Covid, il lato oscuro della malattia. La chiamano sindrome del crepacuore, o del cuore infranto, perché a causarla può essere un forte stress emotivo. Colpisce in pa ...

Un nome illustre alla "Firenze-Empoli": la 34ª edizione a Tommaso Nencini Nencini junior ha regolato in volata un gruppo di una quarantina di atleti al termine di una gara privata – a causa delle restrizione per l’emergenza Covid – della consueta ... (Qhubeka); 4° Antonio ...

...di emanare l'ennesimo Dpcm con rigide prescrizioni antivalide da lunedì prossimo fino al 6 aprile, guarda caso il martedì dopo Pasquetta, non credo ci sia alcun dubbio sul fatto che...RIMINI - Ilnon ferma la ricerca. Giovedì 4 marzo torna il Concerto per la Vita , nona edizione del ... L'evento in diretta televisiva si terrà al Teatrodalle 20.00 e sarà presentato da ...(Adnkronos) Covid, il lato oscuro della malattia. La chiamano sindrome del crepacuore, o del cuore infranto, perché a causarla può essere un forte stress emotivo. Colpisce in pa ...Nencini junior ha regolato in volata un gruppo di una quarantina di atleti al termine di una gara privata – a causa delle restrizione per l’emergenza Covid – della consueta ... (Qhubeka); 4° Antonio ...