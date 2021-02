Vaccinazione Covid al personale della scuola: 20mila prenotati in poche ore. Via libera anche alla fascia d'età 55 - 64 (Di sabato 27 febbraio 2021) MARCHE - In poche ore 20.000 prenotazioni per la campagna di Vaccinazione Covid destinata al personale della scuola delle Marche . E la Regione apre la prenotazione anche per la fascia 55 - 64 anni (... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 febbraio 2021) MARCHE - Inore 20.000 prenotazioni per la campagna didestinata aldelle Marche . E la Regione apre la prenotazioneper la55 - 64 anni (...

Corriere : Il caso dell’India che incuriosisce gli scienziati: giù contagi e morti (senza vaccinazione di massa) - fattoquotidiano : Covid, report Iss: “Da metà gennaio trend dei casi in calo tra i sanitari e gli over 80. È l’effetto della campagna… - Open_gol : Superata la fase di vaccinazione per i più anziani e i soggetti a rischio, secondo Guido Bertolaso non si può andar… - emiliobolles : RT @fattoquotidiano: Covid, report Iss: “Da metà gennaio trend dei casi in calo tra i sanitari e gli over 80. È l’effetto della campagna di… - antoniosalaten1 : RT @avvbenedetto: Se avessi la possibilità pagherei il #vaccino ! 1) Sgraverei il SSN della mia #vaccinazione ed eviterei il costo allo Sta… -