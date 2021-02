Pace fiscale 2021, il governo punta al decreto Sostegno: dalla proroga della rottamazione ter al saldo e stralcio, fino alla cancellazione dei debiti da 5mila euro (Di sabato 27 febbraio 2021) Una possibile Pace fiscale è allo studio del governo Draghi tramite il prossimo decreto Sostegno, che di fatto dovrebbe sostituire il cosiddetto DL Ristori 5. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica non solo per i risvolti fiscali. Molti cittadini attendono l’arrivo di nuove misure di Sostegno dopo la prosecuzione della crisi economica dettata dal coronavirus. Proprio in questi giorni è stata decisa l’attuazione di nuove zone arancioni e le attività economiche torneranno a risultare fortemente limitate. D’altra parte, le prospettive non vedono arretrare ancora la pandemia e con molta probabilità si proseguirà con le misure restrittive fino alle prossime festività di Pasqua. Nel frattempo, in moltissimi si trovano stremati dagli stop ... Leggi su notizieora (Di sabato 27 febbraio 2021) Una possibileè allo studio delDraghi tramite il prossimo, che di fatto dovrebbe sostituire il cosiddetto DL Ristori 5. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica non solo per i risvolti fiscali. Molti cittadini attendono l’arrivo di nuove misure didopo la prosecuzionecrisi economica dettata dal coronavirus. Proprio in questi giorni è stata decisa l’attuazione di nuove zone arancioni e le attività economiche torneranno a risultare fortemente limitate. D’altra parte, le prospettive non vedono arretrare ancora la pandemia e con molta probabilità si proseguirà con le misure restrittivealle prossime festività di Pasqua. Nel frattempo, in moltissimi si trovano stremati dagli stop ...

