Nuovo dpcm: parrucchieri, sport e spostamenti, il punto (Di sabato 27 febbraio 2021) C'è la bozza del Nuovo dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Non è ancora il testo definitivo, ma è ormai difficile credere che possano esserci significativi cambiamenti. Risulta, perciò, ormai chiaro quello che sarà il quadro di restrizioni. L'obiettivo è, ovviamente, mettere in campo una strategia di contrasto alla diffusione del coronavirus. Il primo dato da mettere in chiaro è che resta in atto la divisione per fasce territoriali. Ci saranno, dunque, le zone gialle, le zone arancioni e le zone rosse. A queste si aggiunge la zona bianca che, però, si raggiunge solo nel momento in cui si hanno 50 contagi settimanali per 100.000 abitanti. In quel caso decadono buona parte delle restrizioni, con l'eccezione degli obblighi di mascherina, del divieto di assembramento e del mantenimento del distanziamento sociale in tutte le situazioni ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 febbraio 2021) C'è la bozza delche sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Non è ancora il testo definitivo, ma è ormai difficile credere che possano esserci significativi cambiamenti. Risulta, perciò, ormai chiaro quello che sarà il quadro di restrizioni. L'obiettivo è, ovviamente, mettere in campo una strategia di contrasto alla diffusione del coronavirus. Il primo dato da mettere in chiaro è che resta in atto la divisione per fasce territoriali. Ci saranno, dunque, le zone gialle, le zone arancioni e le zone rosse. A queste si aggiunge la zona bianca che, però, si raggiunge solo nel momento in cui si hanno 50 contagi settimanali per 100.000 abitanti. In quel caso decadono buona parte delle restrizioni, con l'eccezione degli obblighi di mascherina, del divieto di assembramento e del mantenimento del distanziamento sociale in tutte le situazioni ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Parrucchieri, fiere e teatri: cosa conterrà il nuovo Dpcm #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - gallisimona65y2 : @FontanaPres Si però adesso non fatevi mettere a 90 anche con il nuovo DPCM altrimenti siete complici di @robersperanza - AlbertoDavit : Nuovo #Dpcm nulla sul coprifuoco. Avanti così fino al 6 aprile. No ma fate pure, è solo dal 6 novembre che va avant… -