Il look del giorno, con la pochette (grande) logata (Di sabato 27 febbraio 2021) La borsa logo all-over: un classico dal sapore vintage che domina le tendenze accessori della primavera estate 2021. Ritorna in versione a mano ed extralarge, nell'iconico tessuto jacquard d'archivio, come sulla passerella di Dior. La pochette in fantasia logo nella sfilata primavera estate 2021 di Christian Dior. La borsa logo a mano, come si porta La moda in arrivo per i mesi caldi? Si può riassumere in un concetto fondamentale: libertà. Di movimento, di abbinamenti, di sovrapposizioni temporali. Lo si vede nei coat leggeri e avvolgenti dal taglio vagamente kimono e dalle stampe tie-dye. Portati con indifferenza sui pantaloni palazzo in fantasie a righe fluttuanti come alla sfilata primavera estate 2021 di Dior. Un collage di evocazioni che si basa sul valore neutro assoluto della tonalità indaco – chiaro – dell'ampia camicia coreana e della fascia folk nei ...

