È il Pokémon Day! 25 anni di sfide | carte collezionabili e Pokéball

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il 27 febbraio 1996, iapparivano per la prima volta sugli schermi dei Game Boy nelle due versioni Verde e Rosso. L'anno seguente, "tosti, prorompenti e differenti", facevano capolino sulle televisioni mondiali, per giungere in Italia nel 2000. L'immortale Ash Ketchum della città di Pallet iniziava il suo viaggio decennale con Pikachu, il mostro tascabile per antonomasia, e col suo cappellino da baseball rubava la scena al più silenzioso Red, protagonista della controparte videoludica. Si diceva 'Gotta catch'em all', quando ancora ierano 151. In 25e otto generazioni, acchiapparli tutti è diventato ancora più complesso. Oggi isono 898 (più forme alternative), da Spada e Scudo non tutti a portata di. Con una base di partenza di questa portata numerica, non ...